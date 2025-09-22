فيديوهات للشباب والفتيات.. القبض على شخص بدير مكتب كاستينج بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مكتب "كاستينج" بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدماً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب المُشار إليه ، وأمكن ضبط (المدير المسئول) ، وعُثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحتوى على "كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل- لاب توب محمل عليه برامج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.