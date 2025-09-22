القبض على بائع تعدى على سيدة بالسب في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من "مالك كشك" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة لقيامه بالتعدى عليها بالسب.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت بتضررها من الشخص المشار إليه لقيامه بالتعدى عليها بالسب لخلافات الجيرة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه بائع متجول "له معلومات جنائية"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بقيام الشاكية بالتعدى عليه بالسب لذات الخلافات ، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.