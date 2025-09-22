وفاة مدير جودة منطقة الأقصر الأزهرية بسكتة قلبية مفاجئة

تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الأقصر إلى سرادق عزاء بعد انتشار خبر وفاة الدكتور حمادة عوض الله بيرم، مدير إدارة الجودة بمنطقة الأقصر الأزهرية، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في القاهرة.

ويعد الدكتور بيرم من الكوادر التعليمية المتميزة والمخلصة، وترك بصمة واضحة في تطوير جودة التعليم الأزهري بالأقصر، حيث عرف بالتزامه وإسهاماته الكبيرة في خدمة الطلاب والمجتمع.

وتقدمت إدارة منطقة الأقصر الأزهرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدة أن ذكراه الطيبة ستظل حاضرة في نفوس الجميع.