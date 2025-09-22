رئيس جامعة الأقصر تتفقد الجامعة الأهلية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة

أجرت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، جولة ميدانية بالجامعة تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد؛ تفقدت خلالها القاعات الدراسية والمعامل؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

وخلال الجولة، التقت رئيس الجامعة بعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، موجهة لهم التهنئة يالعام الأكاديمي الجديد؛ مؤكدة حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة تدعم الإبداع والابتكار، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وشددت على ضرورة الالتزام بالانضباط والجدية في حضور المحاضرات، ومتابعة تطبيق أحدث الأساليب التعليمية والتكنولوجية داخل القاعات الدراسية، مشيرة إلى أن الجامعة الأهلية تمثل نموذجًا رائدًا في تطوير التعليم الجامعي وفق معايير الجودة العالمية.

واختتمت رئيس الجامعة جولتها بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية، وتقديم كل سبل الدعم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لضمان نجاح العام الدراسي.