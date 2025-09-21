محافظ الأقصر يبحث مع هيئة الاستعلامات سبل دعم القضايا الوطنية والترويج السياحي

بحث محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد يحيى، سبل وآليات التعاون بين المحافظة والهيئة بما يخدم القضايا الوطنية ويدعم منظومة التنمية، ويساهم في الترويج للمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وذلك بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا.



وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد يحيى إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات أطلقت خطة عمل متكاملة طويلة المدى (2025 – 2030) لتطوير الأداء في قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، بما يتواكب مع المستجدات السياسية والتنموية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، وذلك من أجل اضطلاع الإعلام الداخلي بدوره الوطني والمجتمعي المساند لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.



وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن برامج للتوعية السياسية والاجتماعية والبيئية، والتصدي للشائعات والسلوكيات السلبية التي تعيق جهود التنمية، مع التركيز على دعم المجتمعات المحلية في المحافظات.



ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بما يساهم في إبراز المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الأقصر، إلى جانب الترويج السياحي للمحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة في دعم جهود الدولة.

