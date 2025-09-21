محافظ الأقصر يبحث مع هيئة الاستعلامات سبل دعم القضايا الوطنية والترويج السياحي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو ردينة: الاعتراف الدولي بفلسطين رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة
تقلبات جوية حادة ومفاجئة وظاهرة خطيرة.. بدء فصل الخريف غدًا وهذه أبرز سماته
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
التحري عن فتاة اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر في الشيخ زايد
تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني
6 آلاف دارس.. إجراء اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب .. دار الإفتاء ترد
حجم الطلب والعرض .. ما لا تعرفه عن سوق النفط العالمية
بالفيديو.. الوزراء: مدينة الدواء "جيبتو فارما" أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لالقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية
دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
محافظات

محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لدعم القضايا الوطنية والترويج السياحي
أ ش أ

بحث محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، مع رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد يحيى، سبل وآليات التعاون بين المحافظة والهيئة بما يخدم القضايا الوطنية ويدعم منظومة التنمية، ويساهم في الترويج للمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وذلك بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا.


وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد يحيى إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات أطلقت خطة عمل متكاملة طويلة المدى (2025 – 2030) لتطوير الأداء في قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، بما يتواكب مع المستجدات السياسية والتنموية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، وذلك من أجل اضطلاع الإعلام الداخلي بدوره الوطني والمجتمعي المساند لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. 


وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن برامج للتوعية السياسية والاجتماعية والبيئية، والتصدي للشائعات والسلوكيات السلبية التي تعيق جهود التنمية، مع التركيز على دعم المجتمعات المحلية في المحافظات.


ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بما يساهم في إبراز المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الأقصر، إلى جانب الترويج السياحي للمحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة في دعم جهود الدولة.
 

