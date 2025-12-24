هيثم عثمان حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين هيثم عثمان حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام سموحة، المقرر لها الثامنة مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025/2026.

ويقود هيثم عثمان صافرة المباراة بجانب محمد سعيد شيكا حكما مساعدا، ومحمد أبو رحاب حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع محمد ناصر عباس.

وعلى تقنية الفيديو كل من وليد نادي حكم VAR، وحكم VAR مساعد أحمد لطفي.

كان الزمالك بدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ليعزز حظوظه في الصراع على صدارة المجموعة.



غيابات فريق الزمالك عن مواجهة سموحة

عبد الله السعيد وأحمد ربيع، ونبيل دونجا «للإصابة».

محمود نتايك إجازة لحفل الزواج.

محمد السيد وأحمد حمدي لأسباب فنية.

محمد صبحي، وأحمد فتوح، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، ومحمد شحاتة للمشاركة مع منتخب مصر.

سيف الدين الجزيري المنضم لمنتخب تونس، وشيكو بانزا المرتبط بمنتخب بلاده أنجولا.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

الزمالك – 4 نقاط

المصري البورسعيدي – 4 نقاط

زد – 3 نقاط

الاتحاد السكندري – نقطتان

كهرباء الإسماعيلية – نقطة وحيدة

سموحة – نقطة وحيدة

حرس الحدود – نقطة وحيدة