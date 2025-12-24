غيابات الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام سموحة، المقرر لها الثامنة مساء بعد غد الخميس على إستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025/2026.

كان الزمالك قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ليعزز حظوظه في الصراع على صدارة المجموعة.

غيابات فريق الزمالك عن مواجهة سموحة

عبدالله السعيد وأحمد ربيع ، ونبيل دونجا «للإصابة»



محمود نتايك اجازة لحفل الزواج

محمد السيد و أحمد حمدي لآسباب فنية

محمد صبحي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، ومحمد شحاتة للمشاركة مع منتخب مصر

سيف الدين الجزيري المنضم لمنتخب تونس، وشيكو بانزا المرتبط بمنتخب بلاده أنجولا.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

الزمالك – 4 نقاط

المصري البورسعيدي – 4 نقاط

زد – 3 نقاط

الاتحاد السكندري – نقطتان

كهرباء الإسماعيلية – نقطة وحيدة

سموحة – نقطة وحيدة

حرس الحدود – نقطة وحيدة