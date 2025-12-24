الإسماعيلي يحل أول قضية إيقاف قيد مع الفيفا

أعلن نادي الإسماعيلي، الانتهاء رسميا من أزمة المهاجم البوليفي السابق كارميلو، بعد سداد الغرامة الدولية المستحقة عليه التي بلغت 550 ألف دولار.

وشهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من جانب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة طارق راشد رحمي، بالتعاون مع باقي الأعضاء، من أجل حل أزمة كارميلو، التي ترتبت عليها عقوبات قاسية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

كانت لجنة الانضباط بـ«فيفا» قد أصدرت في 6 نوفمبر الماضي قرارًا بفرض حظر فوري على قيد اللاعبين، إلى جانب غرامة مالية وفوائد سنوية مرتفعة بنسبة 18% اعتبارًا من 6 مايو 2024، مع التلويح بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق بعد انتهاء المهلة المحددة، وصولًا إلى التهديد بالهبوط حال عدم السداد.

ونجح مسؤولو الإسماعيلي في التوصل لاتفاق مع وكيل اللاعب، تم بموجبه سداد الغرامة وكافة توابعها المالية، ليتم غلق الملف نهائيًا دون التعرض لأي عقوبات إضافية.