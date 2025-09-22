علم البردي.. ندوة بمتحف الأقصر للفن المصري القديم

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم ،ندوة حول كتاب " علم البردي " ألقاها عطيتو محمد حسن أمين المتحف ،شرحت الندوة تاريخ الاكتشافات البردية بالإضافة إلى أماكن العثور على البردى وصناعة البردى .

أوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم ، أن الندوة تضمنت جهود الباحثين فى علم البردى ،و اهم النصوص المكتشفة منذ بدء الحفائر ،بالإضافة إلى طريقة النشر و الأخطاء الهجائية واللغوية الشائعة فى البرديات القديمة.

يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.