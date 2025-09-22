الأقصر تتألق.. تعامد الشمس يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك | صور

في مشهد مبهر يربط بين الحاضر وأسرار الماضي، تزينت محافظة الأقصر اليوم الإثنين بواحدة من أندر الظواهر الفلكية التي تعكس عبقرية المصريين القدماء، حيث تعامدت أشعة الشمس على معابد الكرنك في يوم الاعتدال الخريفي، لتضيء الغرف المقدسة داخل معبد الملك رمسيس الثالث ومعبد المعبود بتاح.

الظاهرة الفلكية التي رصدها ووثقها الباحث الأثري والفلكي أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، تكشف جانبًا جديدًا من براعة المصري القديم في علوم الفلك ودقة ربطه بين حركة الأجرام السماوية واتجاهات المعابد، مؤكدة أن الكرنك لا يزال يحتفظ بأسرار لم تُكشف بعد.

أبوزيد أوضح أن هذا المشهد الفريد يمنح بعدًا إضافيًا لأهمية الكرنك الفلكية، حيث استخدم المصريون القدماء المراصد الفلكية لمعرفة فصول العام وتحديد مواقيت مرتبطة بعقيدتهم وأنشطتهم الزراعية. كما دعا إلى إدراج مثل هذه الظواهر الفلكية على الأجندة السياحية المصرية والترويج لما يعرف بـ"سياحة الفلك الأثري" باعتبارها أحد عناصر الجذب السياحي المميزة للأقصر ولمصر بوجه عام.

لتبقى الأقصر دائمًا شاهدة على سحر الشمس وإبداع الإنسان المصري القديم الذي أبدع في صياغة علاقة خالدة بين السماء والأرض.