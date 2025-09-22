قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
الأقصر تتألق.. تعامد الشمس يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك | صور
هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
محافظات

شمس يونس

في مشهد مبهر يربط بين الحاضر وأسرار الماضي، تزينت محافظة الأقصر اليوم الإثنين بواحدة من أندر الظواهر الفلكية التي تعكس عبقرية المصريين القدماء، حيث تعامدت أشعة الشمس على معابد الكرنك في يوم الاعتدال الخريفي، لتضيء الغرف المقدسة داخل معبد الملك رمسيس الثالث ومعبد المعبود بتاح.

الظاهرة الفلكية التي رصدها ووثقها الباحث الأثري والفلكي أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، تكشف جانبًا جديدًا من براعة المصري القديم في علوم الفلك ودقة ربطه بين حركة الأجرام السماوية واتجاهات المعابد، مؤكدة أن الكرنك لا يزال يحتفظ بأسرار لم تُكشف بعد.

أبوزيد أوضح أن هذا المشهد الفريد يمنح بعدًا إضافيًا لأهمية الكرنك الفلكية، حيث استخدم المصريون القدماء المراصد الفلكية لمعرفة فصول العام وتحديد مواقيت مرتبطة بعقيدتهم وأنشطتهم الزراعية. كما دعا إلى إدراج مثل هذه الظواهر الفلكية على الأجندة السياحية المصرية والترويج لما يعرف بـ"سياحة الفلك الأثري" باعتبارها أحد عناصر الجذب السياحي المميزة للأقصر ولمصر بوجه عام.

لتبقى الأقصر دائمًا شاهدة على سحر الشمس وإبداع الإنسان المصري القديم الذي أبدع في صياغة علاقة خالدة بين السماء والأرض.

