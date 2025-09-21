قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نور النبوي وياسمينا العبد في الأقصر لتصوير فيلمهما الجديد

نور النبوي وياسمينا العبد
نور النبوي وياسمينا العبد
قسم الفن

نشرت الفنانة الشابة ياسمينا العبد ، صور لها تعلن فيها وصولها لمدينة الأقصر، لتبدأ تصوير فيلمها كان ياما كان مع الفنان نور النبوي، والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج فيلم سكوير لأحمد بدوي.

وفي سياق آخر، تصور ياسمينا في الوقت الحالي مسلسلها ميدترم ويشاركها مجموعة من الشباب ومن أبرزهم: يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وآخرون.

المسلسل قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري، ويعرض على منصة watch it الرقمية .

وتستكمل ياسمينا تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

يُذكر أن أحدث أعمال ياسمينا كان مسلسل لام شمسية الذي عُرض في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥، وقدّمت خلاله شخصية زينة. 

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوّق.

وتصدرت ياسمينا العبد ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب عرض مشهد يجمعها مع النجم ماجد الكدواني خلال أحداث مسلسل موضوع عائلي ٣ الذي يعرض حصرياً على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

