قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة" من أبرز فعاليات مهرجان وسط البلد.. تفاصيل

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة
قسم الفن

تنطلق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي - كاف" في دورته الـ 13 يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد 26 أكتوبر، لمدة 26 يومًا.

تتضمن الدورة 34 عرضًا متنوعًا بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، بالإضافة إلى فعاليات خاصة.

ومن خلال نسخته الجديدة، يربط مهرجان "دي - كاف" النقاط ليكشف عن زوايا غير مألوفة لعلاقتنا بالمدينة والعالم من حولنا. 

ويشارك في المهرجان 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة، من بينها كندا، مصر، سويسرا، المملكة المتحدة، فرنسا، الجزائر، تونس، فلسطين، سوريا، أيرلندا الشمالية، لبنان، ألمانيا، سنغافورة، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المهرجان 6 ورش عمل متنوعة، ويختتم فعالياته بالملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة.

وقال المخرج أحمد العطار، المدير الفني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، إن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، كما في كل عام، ستقدم للجمهور عروضًا جديدة من دول مختلفة، تتميز بأفكار مبتكرة وأساليب تنفيذ وأداء متفردة، واصفًا هذه الدورة بأنها "طرح فني سنوي جديد للفنون من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف العطار: "ما يميز هذه الدورة على نحو خاص هو الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، إذ يُقام هذا العام على مدار ستة أيام بدلاً من أربعة أيام في الدورات السابقة، ليكون بذلك الأكبر في تاريخه."

وأوضح العطار أن الملتقى هذا العام يتضمن 19 عرضًا متنوعًا بين المسرح والرقص المعاصر، إلى جانب أربعة عروض لفنون التركيب في الفراغ وفنون الميديا الحديثة، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل سوقًا مهمًا لتسويق العروض العربية المعاصرة المتميزة على المستوى الدولي.

وأضاف: "نترقب هذا العام مشاركة ما بين 80 إلى 100 من مديري المسارح والمهرجانات العالمية من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، وهو ما يعزز فرص التعاون والتبادل الفني."

وكشف العطار أن الملتقى يشهد للمرة الأولى مشاركة عرض من الإمارات، إلى جانب عروض من فلسطين بمشاركة فنانين من غزة، فضلًا عن عروض من تونس والمغرب ولبنان وسوريا، مؤكدًا أن هذه التوليفة تجعل من الدورة الحالية واحدة من أقوى دورات المهرجان على الإطلاق.

يفتتح المهرجان فعالياته ببرنامج الفنون الأدائية بعرض "بعد بعد بكرة" لفيليب ماكاسدار (مصر/سويسرا) في عرضه العالمي الأول، حيث تتقاطع فيه مسارات نيكولاي، المخرج المسرحي الفرنسي الذي يزور القاهرة لأسباب عائلية، ونادية، الطبيبة النفسية المصرية الساعية إلى اكتشاف هويتها.

كما يتضمن البرنامج عرض "طقوس الأسطح" لأليا جيلين، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، إلى جانب إطلاق مشروع "برجولا"، وهو مسرح جديد بحديقة الطفل بالعجوزة. ويشارك في البرنامج أيضًا عرض "الحساب" من فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عرض "خفي" من سويسرا، الذي يدعو الجمهور إلى خوض تجربة مسرحية محسوسة غير مرئية. أما عرض "نور" لشيماء شكري، فيتناول فكرة الاستمرار في الإشعاع رغم الأوقات الحالكة، ويأتي ضمن مشروع "صوتنا معًا الآن" وهو تعاون بين شركة المشرق للإنتاج (مصر)، و"سرية رام الله الأولى" (فلسطين)، ومهرجان بلفاست الدولي للفنون (أيرلندا الشمالية)، بدعم من منحة التعاون الدولي للمجلس الثقافي البريطاني.

أما برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة فيفتتح بمعرض "أصداء: ما بين الذاكرة والمادة" للفنانة بسمة أسامة، في أول معرض فردي لها بالقاهرة بعد ثلاثين عامًا قضتها في كندا، وهو إنتاج مصري-كندي مشترك.

كما يقدم الثنائي روزي ماكو وبوري ماكو من المجر عملهما "بلا نهاية"، وهو تأليف سمعي بصري يأخذ الزوار إلى عوالم الصمت العميق والأصوات الخفية.

ومن مصر، تقدم مبادرة مزج للثقافة والفنون معرض "شوك وصبار"، المستلهم من نبات الصبار كرمز لقصص الإصرار على الحياة.

الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة دي كاف مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

ترشيحاتنا

غزة

وزير مالية الاحتلال يدعو لإسقاط فكرة إقامة الدولة الفلسطينية إلى الأبد

الضفة الغربية

وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: الرد الوحيد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فرض السيادة على الضفة الغربية

محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد