"الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة" من أبرز فعاليات مهرجان وسط البلد.. تفاصيل

تنطلق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي - كاف" في دورته الـ 13 يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد 26 أكتوبر، لمدة 26 يومًا.

تتضمن الدورة 34 عرضًا متنوعًا بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، بالإضافة إلى فعاليات خاصة.

ومن خلال نسخته الجديدة، يربط مهرجان "دي - كاف" النقاط ليكشف عن زوايا غير مألوفة لعلاقتنا بالمدينة والعالم من حولنا.

ويشارك في المهرجان 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة، من بينها كندا، مصر، سويسرا، المملكة المتحدة، فرنسا، الجزائر، تونس، فلسطين، سوريا، أيرلندا الشمالية، لبنان، ألمانيا، سنغافورة، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المهرجان 6 ورش عمل متنوعة، ويختتم فعالياته بالملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة.

وقال المخرج أحمد العطار، المدير الفني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، إن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، كما في كل عام، ستقدم للجمهور عروضًا جديدة من دول مختلفة، تتميز بأفكار مبتكرة وأساليب تنفيذ وأداء متفردة، واصفًا هذه الدورة بأنها "طرح فني سنوي جديد للفنون من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف العطار: "ما يميز هذه الدورة على نحو خاص هو الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، إذ يُقام هذا العام على مدار ستة أيام بدلاً من أربعة أيام في الدورات السابقة، ليكون بذلك الأكبر في تاريخه."

وأوضح العطار أن الملتقى هذا العام يتضمن 19 عرضًا متنوعًا بين المسرح والرقص المعاصر، إلى جانب أربعة عروض لفنون التركيب في الفراغ وفنون الميديا الحديثة، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل سوقًا مهمًا لتسويق العروض العربية المعاصرة المتميزة على المستوى الدولي.

وأضاف: "نترقب هذا العام مشاركة ما بين 80 إلى 100 من مديري المسارح والمهرجانات العالمية من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، وهو ما يعزز فرص التعاون والتبادل الفني."



وكشف العطار أن الملتقى يشهد للمرة الأولى مشاركة عرض من الإمارات، إلى جانب عروض من فلسطين بمشاركة فنانين من غزة، فضلًا عن عروض من تونس والمغرب ولبنان وسوريا، مؤكدًا أن هذه التوليفة تجعل من الدورة الحالية واحدة من أقوى دورات المهرجان على الإطلاق.

يفتتح المهرجان فعالياته ببرنامج الفنون الأدائية بعرض "بعد بعد بكرة" لفيليب ماكاسدار (مصر/سويسرا) في عرضه العالمي الأول، حيث تتقاطع فيه مسارات نيكولاي، المخرج المسرحي الفرنسي الذي يزور القاهرة لأسباب عائلية، ونادية، الطبيبة النفسية المصرية الساعية إلى اكتشاف هويتها.

كما يتضمن البرنامج عرض "طقوس الأسطح" لأليا جيلين، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، إلى جانب إطلاق مشروع "برجولا"، وهو مسرح جديد بحديقة الطفل بالعجوزة. ويشارك في البرنامج أيضًا عرض "الحساب" من فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عرض "خفي" من سويسرا، الذي يدعو الجمهور إلى خوض تجربة مسرحية محسوسة غير مرئية. أما عرض "نور" لشيماء شكري، فيتناول فكرة الاستمرار في الإشعاع رغم الأوقات الحالكة، ويأتي ضمن مشروع "صوتنا معًا الآن" وهو تعاون بين شركة المشرق للإنتاج (مصر)، و"سرية رام الله الأولى" (فلسطين)، ومهرجان بلفاست الدولي للفنون (أيرلندا الشمالية)، بدعم من منحة التعاون الدولي للمجلس الثقافي البريطاني.

أما برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة فيفتتح بمعرض "أصداء: ما بين الذاكرة والمادة" للفنانة بسمة أسامة، في أول معرض فردي لها بالقاهرة بعد ثلاثين عامًا قضتها في كندا، وهو إنتاج مصري-كندي مشترك.

كما يقدم الثنائي روزي ماكو وبوري ماكو من المجر عملهما "بلا نهاية"، وهو تأليف سمعي بصري يأخذ الزوار إلى عوالم الصمت العميق والأصوات الخفية.

ومن مصر، تقدم مبادرة مزج للثقافة والفنون معرض "شوك وصبار"، المستلهم من نبات الصبار كرمز لقصص الإصرار على الحياة.