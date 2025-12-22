أسفه ياحبيبي| أول تعليق لوالدة يوسف محمد بعد بيان النيابة

عبرت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح يوسف محمد، عن امتنانها لبيان النيابة العامة الخاص بإحالة المتهمين في واقعة الإهمال الجسيم الذي أدى لوفاة نجلها، قائلة: "مجهود كبير جدا من النيابة، وأنا مكنتش أتمنى أكتر من كده، وبشكر النيابة العامة، وفي انتظار القضاء والمحاكمة الجنائية".



تابعت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح يوسف محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة: "كنت منتظرة تقرير الطب الشرعي، والذي أثبت خلو جسده من أي أمراض أو تناول للمنشطات، كنت مستنياه بفارغ الصبر عشان حق ابني يرجع".

واصلت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح يوسف محمد، أن : "تقرير الطب الشرعي برد قلبي، وأن ابني يوسف اتشرح، وأننا بموافقتنا على تشريحه كان السبب في تبرئته أمام الجميع. ابني كان بريئا الحمد لله".

ووجهت رسالة لنجلها الراحل قائلة: "أنا آسفة يا حبيبي لكل اللي حصلك، لكن شوف النيابة عملت إيه، والقضاء هيجيب لك حقك. وبعتبرك شهيد في الجنة، وحقك جاي في الآخرة وفي الدنيا القضاء والنيابة هيجيبوا حقه".

اختتمت: "بيان النيابة العامة برد قلبي، وأن كل المقصرين ومن تسبب في وفاته تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية بيان النيابة العامة أحال كافة المقصرين من الصغير للكبير والجميع أمام القوانين سواسية ".