محافظ حلب: قسد تواصل التصعيد وتقصف عشوائيا وسط المدينة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن محافظ حلب أن قسد تواصل التصعيد وتقصف عشوائيا وسط المدينة.

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن مدينة حلب تشهد في هذه الأثناء تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا تمثل في اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات وزارة الدفاع السورية وقوات الأمن العام من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» من جهة أخرى.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن ذلك في محيط حي الشيخ مقصود، موضحا أن حدة المواجهات تصاعدت خلال النصف ساعة الماضية عقب موجة من القصف الصاروخي الذي نفذته قوات «قسد» واستهدف أحياء واسعة من المدينة.

وتابع هملو أن القصف لم يقتصر على الأحياء القريبة من الشيخ مقصود والأشرفية، مثل الهلك، السريان والبستان الباشا، بل امتد ليطال مناطق أبعد كالعزيزية والشيخ طاهر، مشيرًا إلى أن تلك المناطق تعرضت لأكثر من 15 قذيفة منذ ساعات المساء.

وأكد أن مصادر محلية أفادت بخلو الشوارع المطلة على مناطق سيطرة «قسد» بشكل شبه كامل، وسط حالة من الخوف الشديد بين المدنيين، حيث اضطر بعض السكان إلى إطفاء أنوار سياراتهم أثناء التنقل خشية استهدافهم.



