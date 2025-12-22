قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والطقس شديد البرودة ليلًا
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين

مران الاهلي
مران الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر مغلق مساء اليوم بعد أن اختتم تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق غزل المحلة غدًا الثلاثاء ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.


وحرص ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، فيما أدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

قائمة المباراة 
أعلن  ييس توروب، المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا وضمت محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي ومحمود لبيب.
وكشف مصدر السر وراء الاستعانة بالناشئين في تلك المواجهة هو ارتباط الفريق بمباراة كأس مصر المقرر لها السبت المقبل أمام المصرية للاتصالات .
وقال المصدر إن الفريق يعاني من غيابات اللاعبين الدوليين مع المنتخب الأول وكذلك المحترفين بجانب المصابين.

طاهر يتعافى  
انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في المران الجماعي للفريق وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن طاهر تعافى من آلام الركبة بعدما خضع اللاعب لبرنامج علاجي، ومن ثم شارك في المران الجماعي للفريق اليوم كاملًا.

برنامج علاجي 
واصل كريم فؤاد، لاعب الفريق تنفيذ برنامجة التأهيلي الذي يخضع له حيث أدي تدريبات التأهيل في «الجيم» ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من إصابته بجزع في الرباط الصليبي والرباط الداخلي للركبة.
وعاد احمد عبدالقادر لإستكمال برنامجه التأهيلي بعد إنتهاء أجازة الزواج .
ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن عبد القادر بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يخضع له للتخلص من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي أبعدته مؤخرًا عن التدريبات الجماعية.

النادي الاهلي تدريبات الاهلي بطولة كأس عاصمة مصر ييس توروب محاضرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

بالصور

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد