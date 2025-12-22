سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر مغلق مساء اليوم بعد أن اختتم تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق غزل المحلة غدًا الثلاثاء ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.



وحرص ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، فيما أدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

قائمة المباراة

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا وضمت محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي ومحمود لبيب.

وكشف مصدر السر وراء الاستعانة بالناشئين في تلك المواجهة هو ارتباط الفريق بمباراة كأس مصر المقرر لها السبت المقبل أمام المصرية للاتصالات .

وقال المصدر إن الفريق يعاني من غيابات اللاعبين الدوليين مع المنتخب الأول وكذلك المحترفين بجانب المصابين.

طاهر يتعافى

انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في المران الجماعي للفريق وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن طاهر تعافى من آلام الركبة بعدما خضع اللاعب لبرنامج علاجي، ومن ثم شارك في المران الجماعي للفريق اليوم كاملًا.

برنامج علاجي

واصل كريم فؤاد، لاعب الفريق تنفيذ برنامجة التأهيلي الذي يخضع له حيث أدي تدريبات التأهيل في «الجيم» ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من إصابته بجزع في الرباط الصليبي والرباط الداخلي للركبة.

وعاد احمد عبدالقادر لإستكمال برنامجه التأهيلي بعد إنتهاء أجازة الزواج .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن عبد القادر بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يخضع له للتخلص من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي أبعدته مؤخرًا عن التدريبات الجماعية.