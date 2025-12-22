أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا

أكد أحمد أبو مسلم، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يمتلك عقلية احترافية كبيرة جدًا، ويُعد أقوى لاعب في ليفربول، موضحًا أنه تعرّض للظلم داخل الفريق.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن بطولات المنتخب تحظى بتركيز بنسبة 200% لأن الحديث يكون باسم مصر.

وأضاف أن الضغط على اللاعبين زاد بعد "كأس العرب"، موضحًا أن كرة القدم هي التي تجمع الشعب المصري، لذلك يوجد ضغط كبير على اللاعبين.

وأوضح أن منتخب زيمبابوي منتخب مميز ويضم لاعبين محترفين، ولديهم قدرات بدنية عالية، كما يمتلك معدلات مرتفعة في الأداء.

وأشار إلى أن منتخب مصر لابد أن يستغل المساحات في الخط الخلفي لمنتخب زيمبابوي، مؤكدًا أن مصطفى محمد قادر على إحداث طفرة في المباراة.