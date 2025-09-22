قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد لقاءات المواطنين بعد قرار محافظ الأقصر بتنظيم منظومة الشكاوى

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، كتابًا دوريًا جديدًا موجهًا إلى رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات بالمحافظة، بهدف إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ في التعليمات الصادرة على ضرورة فحص الشكاوى والرد عليها خلال 48 ساعة فقط، على أن يتم الالتزام بحد أقصى شهر واحد للشكاوى التي تتطلب مددًا قانونية للفحص، مع توضيح أسباب التأخير في حالة تجاوز المدد المحددة.

كما شدد على تخصيص يوم ثابت بكل مركز ومدينة ومديرية للقاء المواطنين، بهدف تعزيز التواصل المباشر والاستماع لمطالبهم، مع إعداد تقرير شهري يتضمن حجم الشكاوى المقدمة والإجراءات المتخذة بشأنها، بالإضافة إلى عرض الردود في اللقاء الأسبوعي الذي يُعقد بديوان عام المحافظة كل يوم اثنين، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

 المراكز والمدن


إسنا (الأربعاء) – أرمنت (الأربعاء) – القرنة (الأربعاء) – الطود (الأربعاء) – البياضية (الأربعاء) – الزينية (الخميس) – مدينة الأقصر (الأحد)

 المديريات


التضامن الاجتماعي (الأحد) – العمل (الأحد) – الطرق والنقل (الأحد) – التموين (الأربعاء) – التربية والتعليم (الخميس)

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة الأقصر على رفع كفاءة منظومة الشكاوى الحكومية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين، بما يحقق مبدأ الشفافية ويعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

