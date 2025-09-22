سماء الأقصر تشهد انطلاق 50 رحلة بالون طائر لنحو 1000 سائح

حلقت صباح اليوم 50 رحلة بالون طائر فوق سماء مدينة الأقصر في مشهد خلاب، حملت على متنها حوالي 1000 سائح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بإطلالة بانورامية فريدة على معابد البر الغربي وحقول النيل الممتدة.

وتعتبر هذه الرحلات واحدة من أبرز النشاطات السياحية في الأقصر، حيث تمنح الزوار فرصة مشاهدة المعالم التاريخية والطبيعة الساحرة من ارتفاعات شاهقة، وسط تنظيم كامل وإجراءات أمان دقيقة لضمان سلامة جميع الركاب.

وتعكس كثافة هذه الرحلات اليومية الإقبال الكبير على تجربة البالون الطائر، مؤكدة مكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية لا يمكن تفويتها لكل محبي المغامرة والاستكشاف.