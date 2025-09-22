القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بالقاهرة.

القبض على شخصان و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، و3 سيدات، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة القاهرة وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.