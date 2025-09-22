قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمين عهدة سلع تموينية يختلس 9 ملايين جنيه من مخازن في المحلة والأمن يطارده

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

نجح مسئولو مديرية التموين بالغربية في كشف واقعة استيلاء أمين عهدة بأحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، على سلع تموينية مدعمة، بقيمة 9 ملايين جنيه،بغرض البيع فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع.

ويكثف ضباط مباحث التموين من جهودهم لسرعه ضبط المسئول الهارب .

تفاصيل الواقعة 

كانت معلومات قد توافرت أمام المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام أمين عهدة لأحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بمركز المحلة الكبرى، بالتلاعب في كميات السلع التموينية المدعمة الموجودة بالفرع، والاستيلاء علي كميات كبيرة منها بغرض البيع في السوق السوداء والتربح الغير مشروع وممارسة العديد من الحيل لإخفاء التلاعب.

ردع مخالفين 

تم  تشكيل حملة تموينية تحت إشراف وكيل الوزارة، وناصر عفيفي وكيل المديرية، برئاسة هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحله الكبرى، يرافقة مفتشي قسم الرقابة بالإدارة  أيمن ابو حشيش وسمير ابو الدهب،حيث تم التوجه للفرع محل البلاغات ، حيث كان مغلق وتبين هروب أمين الفرع عندما علم بكشف أمرة.

حملة تموينية رقابية

تشكلت  لجنة بمعرفة الشركة العامة لتجارة الجملة، حيث تم فتح الفرع والمخازن التابعة لة بمعرفتهم، وتم إجراء الجرد القانونى حيث تبين وجود عجز في السلع التموينية المدعمة رصيد المخزن بمقدار عجز 138390 عبوة زيت تمويني بما يعادل 11532 كرتونة زيت تموين، وعجز 18296 كيس مكرونة تموين، وعجز 762 باكو شاي و 2516 كيس مسحوق غسيل، و 1040 كيلو دقيق، كما أسفر التفتيش عن ضبط 300 كرتونة زيت تموين منتهية الصلاحية تم التحفظ عليهم.

ضبط سلع تموينية مدعمه 

قدرت قيمة المضبوطات بالسعر الحر 9 مليون و889 ألف جنيه، وتم أتخاذالإجراءات القانونيةاللازمة، وتحرير محضر جنحة رقم ٥١٣٠١ مركز المحلة الكبرى ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات سقوط امين مخزن تستولي علي سلع تموينية 9 مليون جنيه المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: تقرير أسترالي تاريخي يقدم 54 توصية لمجابهة الإسلاموفوبيا

هل يجوز الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة

هل يجوز الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أ.د. محمد الجندي

محمد الجندي: قراءة السيرة منهج تربوي يرسِّخ محبة النبي في وجدان الأجيال

بالصور

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد