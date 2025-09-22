أمين عهدة سلع تموينية يختلس 9 ملايين جنيه من مخازن في المحلة والأمن يطارده

نجح مسئولو مديرية التموين بالغربية في كشف واقعة استيلاء أمين عهدة بأحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، على سلع تموينية مدعمة، بقيمة 9 ملايين جنيه،بغرض البيع فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع.

ويكثف ضباط مباحث التموين من جهودهم لسرعه ضبط المسئول الهارب .

تفاصيل الواقعة

كانت معلومات قد توافرت أمام المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام أمين عهدة لأحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بمركز المحلة الكبرى، بالتلاعب في كميات السلع التموينية المدعمة الموجودة بالفرع، والاستيلاء علي كميات كبيرة منها بغرض البيع في السوق السوداء والتربح الغير مشروع وممارسة العديد من الحيل لإخفاء التلاعب.

ردع مخالفين

تم تشكيل حملة تموينية تحت إشراف وكيل الوزارة، وناصر عفيفي وكيل المديرية، برئاسة هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحله الكبرى، يرافقة مفتشي قسم الرقابة بالإدارة أيمن ابو حشيش وسمير ابو الدهب،حيث تم التوجه للفرع محل البلاغات ، حيث كان مغلق وتبين هروب أمين الفرع عندما علم بكشف أمرة.

حملة تموينية رقابية

تشكلت لجنة بمعرفة الشركة العامة لتجارة الجملة، حيث تم فتح الفرع والمخازن التابعة لة بمعرفتهم، وتم إجراء الجرد القانونى حيث تبين وجود عجز في السلع التموينية المدعمة رصيد المخزن بمقدار عجز 138390 عبوة زيت تمويني بما يعادل 11532 كرتونة زيت تموين، وعجز 18296 كيس مكرونة تموين، وعجز 762 باكو شاي و 2516 كيس مسحوق غسيل، و 1040 كيلو دقيق، كما أسفر التفتيش عن ضبط 300 كرتونة زيت تموين منتهية الصلاحية تم التحفظ عليهم.

ضبط سلع تموينية مدعمه

قدرت قيمة المضبوطات بالسعر الحر 9 مليون و889 ألف جنيه، وتم أتخاذالإجراءات القانونيةاللازمة، وتحرير محضر جنحة رقم ٥١٣٠١ مركز المحلة الكبرى ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.