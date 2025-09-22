عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن عصابة عائلية من جنسية أجنبية تتاجر في مخدر الآيس بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة وألقي القبض على 3 متهمين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة العجوزة بإلقاء القبض على سيدة ورجلين وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، وأشارت التحريات إلى ورود معلومات بإعداد 3 أشخاص كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائهم من المدمنين والمتعاطين.

تم إعداد مأمورية من مباحث قسم العجوزة استهدفت المتهمين ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على عاطل وزوجته وشقيق الزوجة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، تبين من الفحص أن المتهمين يحملون جنسية أجنبية وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس تم تحريزها والتحفظ على هواتف المتهمين التي يتواصلون بها مع عملاءهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.