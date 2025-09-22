قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة

ندى سويفى

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن عصابة عائلية من جنسية أجنبية تتاجر في مخدر الآيس بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة وألقي القبض على 3 متهمين. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة العجوزة بإلقاء القبض على سيدة ورجلين وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، وأشارت التحريات إلى ورود معلومات بإعداد 3 أشخاص كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائهم من المدمنين والمتعاطين. 

تم إعداد مأمورية من مباحث قسم العجوزة استهدفت المتهمين ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على عاطل وزوجته وشقيق الزوجة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، تبين من الفحص أن المتهمين يحملون جنسية أجنبية وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس تم تحريزها والتحفظ على هواتف المتهمين التي يتواصلون بها مع عملاءهم. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز "دير جست"

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

فيديو

