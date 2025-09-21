تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه في سب خالد يوسف وشاليمار شربتلي

غرمت محكمة جنح العجوزة مرتضى منصور 15 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

كان تقدم المخرج خالد يوسف، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد مرتضى منصور، وبعد تحقيقها في البلاغ أحالته إلى المحاكمة بتهمة ارتكابه جريمة السب والقذف والتشهير والطعن في الأعراض في حق المخرج خالد يوسف وزوجته.

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته وتقدم ببلاغ ضده.