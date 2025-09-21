مصرع عامل سقط من الطابق الثامن في عقار تحت الإنشاء بأسيوط

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء بمنطقة سيد حي غرب مدينة أسيوط.

سقوط عامل من الطابق الثامن في عقار تحت الإنشاء



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط عامل من الطابق الثامن في عقار تحت الإنشاء بمنطقة سيد وتوفي في الحال.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " صلاح . م . ك " 51 عامًا، أثناء عمله في عقار تحت الإنشاء بشارع النخيل بمنطقة سيد .



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.