مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بسور منزل بقرية الحماضلة مركز أبوتيج بأسيوط.

اصطدام سيارة ملاكي بسور منزل



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بسور منزل بقرية الحماضلة ووجود وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام سيارة ملاكي رقم 5816 ي ل د بسور منزل أثناء محاولة قائدها تفادي الاصطدام بـ "حمار " .



أسفر الحادث عن مصرع كل من "حسن احمد عبد الحميد" 70 عاما، و"حشمت شوقي بدير" 76 عاما، ومرفت رشدي عبد الله" 60 عاما ، وأصابة كل من "كيرلس سليم مرقص" 29 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الايسر، و " حسام حسن صالحين" 31 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أبوتيج النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.