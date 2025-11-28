قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أمين الجيزة يجتمع بقيادات الجبهة الوطنية استعدادا لجولة الإعادة بالبدرشين والهرم

أمانة الجيزة
أمانة الجيزة
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

استعدادا لجولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب؛ أعلن  محمد عبد الظاهر المشرف على أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة الاستعانة بأعضاء الحزب في الأقسام والمراكز التي لا تجرى بها جولة الإعادة، للمساهمة في دعم مرشحي الحزب في الدوائر محل التنافس.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني الذي عقده عبد الظاهر  مع الأمناء المساعدين بالحزب؛ النائب عبد الحميد عطية، والنائب نافع هيكل، وعصام بهي الدين، وصلاح سعد، ووحيد القماح، إلى جانب أمين الإعلام بالمحافظة الكاتب الصحفي محمد شومان، وكذلك أمناء الأقسام والمراكز التي تُجرى بها جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات المكثفة لجولة الإعادة، التي يخوضها مرشحو الحزب: شريف عناني عن دائرة العياط والبدرشين، ووسيم كمال عثمان عن دائرة الهرم، وذلك ضمن خطة تنسيق مشترك بين أمانات وأقسام الحزب بالجيزة لدعم المرشحين.

وأكد  محمد عبد الظاهر خلال الاجتماع أن حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، يقدّم دعماً كاملاً لمرشحيه في جولة الإعادة، مشيراً إلى أن د عاصم الجزار و السيد القصير، أمين عام الحزب، شددا على ضرورة وقوف جميع أمناء الحزب بالمحافظة خلف المرشحين لضمان تقديم أفضل دعم ممكن خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبد الظاهر أن الأمناء النوعيين وأمناء الأقسام والمراكز سيبذلون أقصى جهد لدعم المرشحين.

واختتم عبد الظاهر الاجتماع بالتأكيد على أن حزب الجبهة الوطنية يحقق نجاحات متتالية بفضل تكاتف وتعاون جميع أعضائه، مشيداً بروح العمل الجماعي داخل الحزب خلال الفترة الحالية.

