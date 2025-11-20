خلية نحل انتخابية بالبدرشين والهرم .. أول تكليف للقائم بأعمال أمانة الجيزة بالجبهة الوطنية

بعد تكليفه بتسيير أعمال أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، جاءت أولى المهام من الحزب للواء محمد عبد الظاهر والمتمثلة في تكثيف العمل الميداني والتنظيمي لدعم مرشحي الجبهة على مقعدي الفردي بدائرتي الهرم والبدرشين، بالتنسيق الكامل مع قيادات الحزب بالمحافظة.

تعيين اللواء عبد الظاهر قائما بأعمال أمين الجبهة بالجيزة

وكان السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، قد أعلن تكليف اللواء عبد الظاهر—أمين أمانة العلاقات الحكومية—بتولي إدارة أمانة الجيزة بكل اختصاصاتها خلفًا للواء كمال الدالي، وذلك لضمان سير العمل داخل الأمانة لحين تعيين أمين جديد للمحافظة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الداخلي، وحرص القيادة المركزية للحزب على تمكين العناصر الفعّالة، خصوصًا عقب تقديم أمين المحافظة السابق استقالته.

وتم اعتماد التكليف بعد موافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، وعرض النائب أحمد رسلان أمين التنظيم ونائب الأمين العام، مع إخطار لجنة شؤون الأحزاب رسميًا.

ووجّه القصير الشكر للواء كمال الدالي على جهوده خلال فترة توليه قيادة الحزب بالمحافظة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود داخل الجيزة، باعتبارها إحدى أهم المحافظات سياسيًا وانتخابيًا.

من هو اللواء محمد عبد الظاهر؟

اللواء محمد عبد الظاهر يُعد من أبرز الكفاءات في الإدارة المحلية بمصر. تخرج في الكلية الفنية العسكرية، وتولى العديد من المناصب القيادية بدءًا من مدير عام المكتب الفني لمحافظة القاهرة عام 1997، وصولاً إلى سكرتير عام محافظات الإسكندرية وحلوان والدقهلية، ثم رئيسًا لقطاع ديوان عام وزارة التنمية المحلية.

كما شغل منصب محافظ القليوبية ثم محافظ الإسكندرية، ويشغل داخل حزب الجبهة الوطنية منصب أمين أمانة العلاقات الحكومية، قبل تكليفه اليوم بتسيير أعمال أمانة الجيزة.

تكليف جديد يضع عبد الظاهر في قلب معركة انتخابية ساخنة، ويمنحه دورًا محوريًا في دعم مرشحي الجبهة الوطنية في دائرتي الهرم والبدرشين خلال الفترة المقبلة.