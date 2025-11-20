محافظ العاصمة وعروس المتوسط الأسبق.. من هو محمد عبد الظاهر القائم بأعمال أمانة الجيزة بحزب الجبهة

أصدر حزب الجبهة الوطنية قرارًا بتعيين اللواء محمد عبد الظاهر، قائما بأعمال أمين الحزب بالجيزة، خلفًا للواء كمال الدالي، الذي تقدم باستقالته رسميا إلى الحزب، تزامنًا مع إعلانه الانسحاب من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالجيزة والدقي والعجوزة. فمن هو اللواء محمد عبد الظاهر؟.

من هو اللواء محمد عبد الظاهر أمين الجبزة بالجبهة الوطنية؟

اللواء محمد عبد الظاهر الذي يشغل في حزب الجبهة الوطنية حاليا منصب أمين أمانة العلاقات الحكومية، الإسكندرية بحي محرم بك تخرج في الكلية الفنية العسكرية، قبل أن ينخرط في مسيرة طويلة بالعمل المحلي تدرج خلالها بمناصب عدة حتى تولى منصب محافظ عدد من المحافظات.

حث شغل “عبد الظاهر” منصب محافظ القليوبية والاسكندرية الأسبق وهو أحد أهم خبراء الإدارة المحلية فى مصر الذين شغلوا جميع المراكز القيادية بالإدارة المحلية.

عُين اللواء محمد عبد الظاهر، مديرا عاما للمكتب الفنى لمحافظة القاهرة 1997 و تدرج فى جميع المناصب القيادية بالادارة المحلية حتى أصبح سكرتيرا عاما لمحافظات الأسكندرية و حلوان و الدقهلية ثم رئيسا لقطاع ديوان عام وزارة التنمية المحلية.

تفاصيل قرار الجبهة الوطنية

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية تكليف الوزير محمد عبد الظاهر أمين أمانة العلاقات الحكومية بتسير أعمال الأمانة بمحافظة الجيزة بكافة الاختصاصات بدلاً من اللواء كمال الدالي وذلك حرصاً على تسير أعمال الأمانة لحين تعيين أميناً للمحافظة؛ وذلك اعتبارا من تاريخه.

وأكد القصير أنه تم تكليف عبد الظاهر بضرورة تكثيف العمل لدعم مرشحي الحزب على مقعدي الفردي بدائرتي الهرم والبدرشين بالتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظة مع توجيه الشكر للواء كمال الدالى على جهده خلال الفترة التى تولى فيها قيادة الحزب بالجيزة.

جاء القرار بعد الإطلاع على لائحة النظام الداخلى للحزب وحرصاً من القيادة المركزية على تمكين العناصر المخلصة والفعالة ونظراً لتقديم أمين محافظة الجيزة بإستقالته.