برلمان

الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي

محمد عبد الظاهر
محمد عبد الظاهر
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية تكليف الوزير محمد عبد الظاهر أمين أمانة العلاقات الحكومية بتسير أعمال الأمانة بمحافظة الجيزة بكافة الاختصاصات بدلاً من اللواء كمال الدالي وذلك حرصاً على تسير أعمال الأمانة لحين تعيين أميناً للمحافظة؛ وذلك  اعتبارا من تاريخه.

وأكد القصير أنه تم تكليف عبد الظاهر بضرورة تكثيف العمل لدعم مرشحي الحزب على مقعدي الفردي بدائرتي الهرم والبدرشين بالتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظة مع توجيه الشكر للواء كمال الدالى على جهده خلال الفترة التى تولى فيها قيادة الحزب بالجيزة.


جاء القرار بعد الإطلاع على لائحة النظام الداخلى للحزب وحرصاً من القيادة المركزية على تمكين العناصر المخلصة والفعالة ونظراً لتقديم أمين محافظة الجيزة بإستقالته.

وعقب موافقة د. عاصم الجزار رئيس الحزب  وبعد عرض أمين التنظيم نائب الأمين العام النائب أحمد رسلان الترشيحات والموقف العام.. وتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب.

