«القصير» بأول اجتماع لحزب الجبهة بأمانة الجيزة: نشكر اللواء «الدالي».. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب

عقد محمد عبد الظاهر، المشرف على أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، أول اجتماع تنظيمي له عقب توليه مسؤولية الأمانة، وذلك بحضور السادة الأمناء المساعدين: النائب نافع هيكل، وصلاح سعد، وعصام بهي الدين، وهاني سعيد، وأمين الإعلام بالمحافظة الكاتب الصحفي محمد شومان.

وفي بداية الاجتماع، رحّب عبد الظاهر بالحضور، موجّهًا الشكر والتقدير للواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة السابق، مشيدًا بجهوده خلال الفترة التأسيسية للحزب وما قدّمه من عمل بارز في تشكيل الأمانات.

وتناول اللقاء مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة، حيث تم التأكيد على تقديم الدعم الكامل لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، وهما: شريف عناني عن دائرة العياط والبدرشين، ووسيم كمال عن دائرة الهرم.

وشدّد عبد الظاهر على أن الأمانة تقف خلف المرشحين بكل قوة، وتوفر لهم جميع سبل الدعم لضمان خوض انتخابات قوية تعكس حضور الحزب ودوره السياسي. كما أعلن القائم بأعمال المشرف على أمانة الجيزة أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة سلسلة من الاجتماعات مع الأمناء المساعدين والأمانات النوعية، لعرض خطط العمل وتوضيح المهام المطلوبة خلال المرحلة القادمة بما يعزز فاعلية الحزب على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، أجرى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، اتصالًا هاتفيًا بأعضاء الأمانة، أثنى خلاله على دور محمد عبد الظاهر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة داخل أمانة الجيزة، وأن الحزب يواصل عمله التنظيمي بقوة.

كما وجّه القصير الشكر للواء كمال الدالي على جهوده السابقة، مؤكدًا الدعم الكامل لمرشحي حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة في انتخابات مجلس النواب، وأن الحزب يقف خلفهم بشكل كامل لتحقيق أفضل النتائج.