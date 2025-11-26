قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف عبدالمنعم: الفوز على شبيبة القبائل مفتاح عبور الجيش الملكي
«القصير» بأول اجتماع لحزب الجبهة بأمانة الجيزة: نشكر اللواء «الدالي».. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب
لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025
بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يسقط أمام باير ليفركوزن بثنائية في دوري أبطال أوروبا
أمريكا تحاكم شابين خططا لغزو جزيرة هايتي واستعباد نسائها | تفاصيل
الكشف عن تفاصيل زفاف رونالدو وجورجينا .. متى وأين يتزوج الثنائي؟
انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم
9 نجوم | الغيابات تضرب الزمالك أمام كايزر تشيفز
إعلامي: الأهلي يعرض على ديانج التجديد والخروج على سبيل الإعارة
بعد منتصف الليل.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية تغطي الطرق السريعة حتى القاهرة
طفل من ذوي الهمم يدهش لجنة تحكيم مسابقة الأزهر لحفظ القرآن.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«القصير» بأول اجتماع لحزب الجبهة بأمانة الجيزة: نشكر اللواء «الدالي».. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب

اجتماع أمانة الجيزة
اجتماع أمانة الجيزة
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

عقد محمد عبد الظاهر، المشرف على أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، أول اجتماع تنظيمي له عقب توليه مسؤولية الأمانة، وذلك بحضور السادة الأمناء المساعدين: النائب نافع هيكل، وصلاح سعد، وعصام بهي الدين، وهاني سعيد، وأمين الإعلام بالمحافظة الكاتب الصحفي محمد شومان.

وفي بداية الاجتماع، رحّب عبد الظاهر بالحضور، موجّهًا الشكر والتقدير للواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة السابق، مشيدًا بجهوده خلال الفترة التأسيسية للحزب وما قدّمه من عمل بارز في تشكيل الأمانات.

وتناول اللقاء مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة، حيث تم التأكيد على تقديم الدعم الكامل لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، وهما: شريف عناني عن دائرة العياط والبدرشين، ووسيم كمال عن دائرة الهرم.

وشدّد عبد الظاهر على أن الأمانة تقف خلف المرشحين بكل قوة، وتوفر لهم جميع سبل الدعم لضمان خوض انتخابات قوية تعكس حضور الحزب ودوره السياسي. كما أعلن القائم بأعمال المشرف على أمانة الجيزة أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة سلسلة من الاجتماعات مع الأمناء المساعدين والأمانات النوعية، لعرض خطط العمل وتوضيح المهام المطلوبة خلال المرحلة القادمة بما يعزز فاعلية الحزب على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، أجرى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، اتصالًا هاتفيًا بأعضاء الأمانة، أثنى خلاله على دور محمد عبد الظاهر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة داخل أمانة الجيزة، وأن الحزب يواصل عمله التنظيمي بقوة.

كما وجّه القصير الشكر للواء كمال الدالي على جهوده السابقة، مؤكدًا الدعم الكامل لمرشحي حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة في انتخابات مجلس النواب، وأن الحزب يقف خلفهم بشكل كامل لتحقيق أفضل النتائج.

حزب الجبهة الوطنية حزب الجبهة السيد القصير كمال الدالي الدالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

حقيقة انتشار فيروس تنفسي في المدارس

فيروس جديد أم أنفلونزا؟.. حقيقة وجود مرض جديد في المدارس

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

ترشيحاتنا

أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام

رئيس ماعت: العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين أظهرت انخفاضا كبيرا في حجم المخالفات

المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

بدوي: لا وجود للدعاية أمام اللجان في العملية الانتخابية

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: العملية الانتخابية مرت بانضباط تام دون تسجيل أي خروقات

بالصور

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

بدون مجهود وبمكونين .. طريقة عمل الدوناتس في المنزل

طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط

طريقة عمل أم على بالجلاش في المنزل .. سهلة وسريعة

طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش

أبرزهم غادة عبد الرازق وآسر ياسين.. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان ضيافة

اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد