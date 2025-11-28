قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

خارجية الشيوخ تناقش خطة عملها لدور الانعقاد الأول

فريدة محمد - ماجدة بدوى

‏عقدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية ‏والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال اجتماعا ظهر يوم الخميس لمناقشة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول.

‏ وأكدت مناقشة أعضاء اللجنة على أهمية مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كإطار حاكم السياسة الخارجية المصرية، وأهمية تحويل هذا المبدأ إلى سياسات نشطة تستهدف تنويع الشراكات الدولية مع القوة الكبرى والمتوسطة والناشئة، وبعيدا عن سياسات الاستقطاب والصراع. كما أكد الأعضاء على أهمية الانطلاق من قاعدة المصالح الوطنية المصرية في كافة ملفات العلاقات الدولية.

وناقش أعضاء اللجنة عدد من المحاور المقترحة لخطه العمل، ومنها دعم الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير العلاقات مع المجالس والتجمعات البرلمانية في الدول الأخرى، وبما يساعد على تحقيق التواصل والتفاعل مع أحد مراكز صنع القرار في الدول الأخرى، وشرح المواقف والسياسات المصرية في العالم.

كما دار النقاش في اللجنة حول تطوير اليات العلاقة بين مصر وأبناؤها في الخارج، وتوطيد علاقة الأجيال الشابة منهم بالوطن، ودراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل كافة امكانيات القوة الناعمة المصرية، في الإطار الاقليمى و الدولى، وباعتبارها أحد أدوات السياسة الخارجية المصرية.

وحول الدوائر الجغرافية للسياسة الخارجية المصرية، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة متابعة الملفات الإقليمية الهامة وعلى رأسها الملف الفلسطيني، وتطور الأوضاع في السودان. كما أوضح النقاش أهمية تطوير علاقات مصر في إطار الدائرة الأفريقية وخاصة العلاقة مع دول حوض النيل.

كما تم التأكيد أيضا على أهمية دعم الدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تحقيق الارتباط بين السياسة الخارجية المصرية ومشروع بناء الدولة  الوطنية . 

لجنة الشؤون الخارجية مجلس الشيوخ محمد كمال

