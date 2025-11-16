رئيس خارجية الشيوخ: قمة شرم الشيخ تجسيد للثقة الدولية في دور مصر المحوري

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ جاءت لتجسّد مكانة مصر السياسية، موضحًا أن وجود قادة دول كبرى إلى جانبه لم يكن "من أجل صورة"، بل تعبيرًا عن تقدير دولي حقيقي لما تقوم به مصر من جهود في الملفات الإقليمية.

وقال كمال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إن حضور قادة دول بحجم فرنسا وألمانيا وكندا إلى شرم الشيخ يعكس رغبتهم في أن يكونوا جزءً من المشهد السياسي الذي تقوده مصر، مشددًا على أن هؤلاء القادة "لم يأتوا من أجل بروتوكول أو مجاملة، وإنما لقناعتهم بأن القاهرة تشكّل محورًا رئيسيًا في أهم الملفات الإقليمية".

وأضاف أن المجتمع الدولي يتطلع إلى دور أكبر لمصر في ملف غزة والقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الجميع يدرك أن هذا الملف "لن يتقدم دون الدور المصري"، وأن الدول المشاركة جاءت لتؤكد دعمها وثقتها في قدرة مصر على قيادة الجهود السياسية بحكم خبرتها وموقعها.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر منحها مكانة استراتيجية لا يمكن لأي دولة "شراؤها أو صناعتها"، بل هو عطية إلهية قامت عليها حضارة كبرى وأسست لما يُعرف بـ"الوطنية المصرية"، داعياً إلى تعزيز هذا المفهوم وترسيخه لدى الأجيال.