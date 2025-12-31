قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة المنيا: الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة

ايمن رياض

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 بكليتي العلوم والزراعة، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عمر عبد العزيز، عميد كلية العلوم، والدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكليتين، حيث تفقد عددًا من لجان الامتحانات واطلع على انتظام العمل داخلها ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت جميع التدابير التنظيمية والإدارية والطبية اللازمة لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر. وشدد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أدوات قد تُسبب الغش، أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، إلى جانب الالتزام بمواعيد بدء الامتحانات.

كما حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات وطبيعة الأسئلة، ووجّه بسرعة التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى، مع التأكيد على ضرورة تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب والتعامل مع أية مشكلات طارئة.

وأشاد رئيس الجامعة بحسن تنظيم اللجان وانضباط العملية الامتحانية، مثمنًا جهود عمداء ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في توفير الأجواء الملائمة للطلاب.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة تعليمية مناسبة تتسم بالسهولة واليسر.

المنيا رئيس جامعة المنيا امتحانات لجان

