كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو في كأس عاصمة مصر بتقدم سيراميكا بهدف نظيف.

وجاء هدف سيراميكا عن طريق عمرو قلاوة في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - إسلام عيسى .

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد رضا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.