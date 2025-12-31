محافظ المنيا: تقديم الدعم الكامل لتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم منذ الصغر

استجاب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لرغبة أبنائه طلاب المرحلة الإعدادية بمدرسة رياض الصالحين الخاصة، التابعة لإدارة ملوي التعليمية، في إجراء حوار صحفي معه ضمن أنشطة الصحافة المدرسية، وذلك في إطار حرصه على دعم الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتنمية مهاراتهم، وتشجيعهم على خوض تجارب إعلامية هادفة، بحضور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدمت الطالبة خديجة محمود، بالصف الثاني الإعدادي، دور المذيعة خلال اللقاء، وشاركها في إدارة الحوار الطالبان أحمد محمد ويوسف محمد، حيث طرحوا عددًا من الأسئلة التي تناولت قضايا تهم الشارع المنياوي، وجهود المحافظة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وعلى رأسها دعم وتطوير العملية التعليمية، ومبادرة «حياة كريمة»، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وتحسين منظومة النقل والمواصلات، إلى جانب أبرز المشروعات التي تم تنفيذها منذ تولي المحافظ مهام منصبه.

وفي ختام اللقاء، أشاد اللواء عماد كدواني بمستوى الطلاب ومواهبهم المتميزة، مؤكدًا دعمه الكامل لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم منذ الصغر، خاصة في مجالات الإعلام والتواصل المجتمعي، لما لها من دور مهم في بناء الوعي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

