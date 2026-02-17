أوقاف البحر الأحمر تخصص 380 مسجدا للتروايح و179 للتهجد خلال شهر رمضان

أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ، برفع درجة الجاهزية ب 380 مسجدًا على مستوى مراكز المحافظة؛ لتوفير الأجواء الإيمانية الملائمة لأداء الشعائر في سهولة ويسر، وذلك في إطار حرص المحافظة على تهيئة بيوت الله بما يعكس قدسية الشهر الفضيل ويلبي احتياجات جموع المصلين على مستوى المراكز .

جاء ذلك فى بيان اليوم /الثلاثاء/- لمديرية أوقاف البحر الاحمر، حيث أوضح الشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام الأوقاف البحر الأحمر، أنه تم إعداد خطة متكاملة شملت أعمال النظافة والتطهير والصيانة الدورية للمساجد، إلى جانب الإعداد المبكر للبرنامج الدعوي والقرآني خلال الشهر الكريم حيث تقام صلاة التراويح ب380 مسجد على مستوى المحافظة منها 188 بالغردقة و52 بسفاجا و40 بغارب و40 القصير و15 بمرسى علم و15 بحلايب و30 بشلاتين وأشار إلى تجهيز 12 مسجدًا للاعتكاف و179 مسجد للتهجد وفق الضوابط المنظمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان خروج الموسم الرمضاني في أبهى صورة إيمانية كاملة.

وفى سياق متصل، نظمت مديرية أوقاف البحر الأحمر اجتماعا تنسيقيا اليوم، للعمال والمؤذنين بمساجد المحافظة تحت إشراف الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومناقشة آليات العمل خلال الشهر الفضيل بما يحقق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد بيوت الله.

و أكد مدير مديرية الأوقاف - خلال اللقاء- أهمية الدور الذي يقوم به العمال والمؤذنون في الحفاظ على قدسية المساجد ونظافتها وانضباطها، مشددًا على أن حسن استقبال المصلين، وبشاشة الوجه، والتعامل الراقي مع الجمهور، يعكس الصورة الحضارية لرسالة وزارة الأوقاف، ويُسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة لأداء الشعائر في أجواء من السكينة والطمأنينة.

كما تناول الاجتماع شرحًا وافيًا لخطة المديرية خلال شهر رمضان، والتي تتضمن تكثيف أعمال النظافة اليومية قبل وبعد الصلوات، والمتابعة المستمرة لدورات المياه وأماكن الوضوء، والتأكد من صلاحية مكبرات الصوت، والالتزام بالمواعيد المحددة لرفع الأذان، مع مراعاة الدقة والانضباط، خاصة في صلاتي التراويح والتهجد.

كما شدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لفتح وغلق المساجد في المواعيد المحددة، والتنسيق الكامل مع الأئمة، والعمل بروح الفريق الواحد؛ بما يضمن خروج العمل بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة المساجد وقدسيتها. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والتكاتف، لاسيما مع الإقبال الكبير من المواطنين خلال الشهر الكريم. وفي ختام اللقاء، وجّه مدير المديرية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وعدم التهاون في أي تقصير، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه سير العمل، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله شرف عظيم وأمانة كبرى تستوجب الإخلاص والاجتهاد.