قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خارجية الشيوخ تناقش خطة عملها لدور الانعقاد الأول

‏عقدت لجنة الشؤون الخارجية
‏عقدت لجنة الشؤون الخارجية
ماجدة بدوى

‏عقدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية ‏والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال اجتماعا ظهر يوم الخميس لمناقشة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول.


‏ وأكدت مناقشة أعضاء اللجنة على أهمية مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كإطار حاكم السياسة الخارجية المصرية، وأهمية تحويل هذا المبدأ إلى سياسات نشطة تستهدف تنويع الشراكات الدولية مع القوة الكبرى والمتوسطة والناشئة، وبعيدا عن سياسات الاستقطاب والصراع. كما أكد الأعضاء على أهمية الانطلاق من قاعدة المصالح الوطنية المصرية في كافة ملفات العلاقات الدولية.


وناقش أعضاء اللجنة عدد من المحاور المقترحة لخطه العمل، ومنها دعم الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير العلاقات مع المجالس والتجمعات البرلمانية في الدول الأخرى، وبما يساعد على تحقيق التواصل والتفاعل مع أحد مراكز صنع القرار في الدول الأخرى، وشرح المواقف والسياسات المصرية في العالم.


كما دار النقاش في اللجنة حول تطوير اليات العلاقة بين مصر وأبناؤها في الخارج، وتوطيد علاقة الأجيال الشابة منهم بالوطن، ودراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.


وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل كافة امكانيات القوة الناعمة المصرية، في الإطار الاقليمى و الدولى، وباعتبارها أحد أدوات السياسة الخارجية المصرية.

وحول الدوائر الجغرافية للسياسة الخارجية المصرية، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة متابعة الملفات الإقليمية الهامة وعلى رأسها الملف الفلسطيني، وتطور الأوضاع في السودان. كما أوضح النقاش أهمية تطوير علاقات مصر في إطار الدائرة الأفريقية وخاصة العلاقة مع دول حوض النيل.


كما تم التأكيد أيضا على أهمية دعم الدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تحقيق الارتباط بين السياسة الخارجية المصرية ومشروع بناء الدولة الوطنية.

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الانعقاد الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

ترشيحاتنا

السفير أحمد نهاد عبد اللطيف

السفير المصري يحضر مران الأهلي في المغرب

موزيواكي زازا

ممثل صن داونز يشيد بتنظيم الأهلي لبطولة الناشئين

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

فيديو

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد