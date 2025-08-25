ضبط 230 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بمطاعم كبرى في أسيوط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 230 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطاعم كبرى بمدينة أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 230 كيلو جرامًا من اللحوم ومصنعاتها والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المطاعم الشهيرة بمدينة أسيوط، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذتها الأجهزة الرقابية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة جاءت بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، ومديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد مدير المديرية، وبمشاركة الدكتور إسلام محمود عبد السلام بمديرية الطب البيطري وأحمد سيد، وأحمد مصطفى، ومحمد خلف، مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين فضلاً عن مسئولي إدارة تموين غرب أحمد عيادة، ومحمد قراعة، ومباحث التموين وأسفرت عن ضبط الكميات الفاسدة والتحفظ عليها، مع تحرير محاضر جنح ضد أصحاب تلك المنشآت المخالفة.

لحوم مفرومة غير مطابقة للاشتراطات الصحية

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المضبوطات شملت لحومًا ودواجن وكبدة ولحومًا مفرومة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مشددًا على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ الحملات التموينية والرقابية على المطاعم والأسواق بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتصدي لأي محاولات غش أو تداول منتجات تضر بصحة المستهلك.

ودعا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر غرفة عمليات المحافظة من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام (088/2135858) و(088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg
.

