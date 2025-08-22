أسيوط.. ضبط مصنع لتعبئة الأرز مخالف بالمدينة الصناعية ببني غالب

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة على الأسواق والمصانع لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية المستهلك من أي ممارسات غش تجاري أو تلاعب في الأسعار.

ضبط مصنع تعبئة أرز في عبوات زنة 1 كجم بالمخالفة للمواصفات

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بالمدينة الصناعية ببني غالب يقوم بتعبئة الأرز في عبوات زنة 1 كجم بالمخالفة للمواصفات القانونية، حيث تبين قيام المسؤولين بالمصنع بتغيير بيانات الإنتاج المدونة على العبوات، إذ كان مدونًا على الشيكارة الأصلية للأرز (وزن 50 كجم) تاريخ إنتاج شهر مايو 2025 بنسبة كسر 12%، بينما جرى تدوين تاريخ إنتاج جديد على العبوات الصغيرة لشهر أغسطس 2025 مع تقليل نسبة الكسر المدونة إلى 5%، وذلك بقصد الغش التجاري ومد فترة الصلاحية على غير الحقيقة.

وأضاف المحافظ أن الحملة المفاجئة التي قادها خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط تمكنت من ضبط كمية قدرها 2000 كجم أرز تم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة في الواقعة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن أو حقوقه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حيث شارك في الحملة كل من، عبدالله عبد المولى مدير إدارة المركز، وأحمد زرزور مدير إدارة حماية المستهلك، وعز محمد عبدالرحمن، ومحمد بكر مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته بالتشديد على تكثيف الرقابة التموينية بجميع مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.