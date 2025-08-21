قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط يشارك الأقباط ختام احتفالات صوم العذراء بدير درنكة

محافظ أسيوط يشارك الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك وملايين الزائرين الليلة الختامية لاحتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكه
محافظ أسيوط يشارك الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك وملايين الزائرين الليلة الختامية لاحتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكه
إيهاب عمر

شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم، في فعاليات الليلة الختامية لاحتفالات صوم السيدة العذراء مريم بدير درنكة، حيث قدّم التهنئة للأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لإيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها، والأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وللقيادات الكنسية والشعب القبطي، للمرة الثانية خلال هذه الاحتفالات التي استمرت 15 يوماً، جاء ذلك وسط أجواء روحانية مهيبة شهدها ملايين الزوار والوفود والسائحين من مختلف كنائس العالم، في ختام الاحتفال السنوي الذي يتزامن مع ذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية في الفترة من 7 وحتى 21 أغسطس من كل عام.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني واللواء أركان حرب هاني الفاروقي المستشار العسكري للمحافظة، وعيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وعدد من وكلاء الوزارات وقيادات التنفيذية وقيادات الأزهر والأوقاف ومديري الإدارات التنفيذية بالمحافظة.

 مكانة السيدة العذراء مريم في الإسلام

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري أعقبه ترانيم من كورال الدير، ثم كلمات لعدد من الحضور، حيث رحب الأنبا يوأنس بالوفد، وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة أشار فيها إلى مكانة السيدة العذراء مريم في الإسلام، مستشهداً بذكرها في القرآن الكريم وسورة "مريم".

 تجسد روح التلاحم بين أبناء الوطن مسلمين وأقباط

وخلال كلمته نقل محافظ أسيوط، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة الدينية والروحية التي تتزامن مع ذكرى زيارة العائلة المقدسة لمصر، مشيداً بحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للاحتفالات التي استقطبت ملايين الزوار والسياح من داخل مصر وخارجها، وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة التي تجسد روح التلاحم بين أبناء الوطن مسلمين وأقباط، مؤكداً أن أسيوط تمثل نموذجاً للتعايش والمحبة.

كما جدد محافظ أسيوط التهنئة للأخوة الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك، متمنياً أن تعود المناسبة بالخير والبركات على مصر وشعبها، مؤكداً أن المصريين جميعاً يقفون خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

من جانبه، وجه الأنبا يوأنس الشكر للمحافظ على حرصه مشاركة الأقباط احتفالاتهم للمرة الثانية هذا العام، مثمناً جهود المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعرب الأنبا دانيال لطفي عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس أسمى قيم المشاركة والمحبة، مؤكداً أن الكنيسة تصلي دائماً من أجل سلام مصر وازدهارها.

يذكر أن دير السيدة العذراء بدير درنكة، أحد أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر، يشهد سنوياً احتفالات كبرى في الفترة من 7 حتى 21 أغسطس، يحضرها ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها.

