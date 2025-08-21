قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قتـ.لوه وسط المارة.. الإعد.ام شنـ.قا للمتهمين بقـ.تل تاجر ماشية بمطروح
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي في مطار نيوم
الداخلية تطلق مبادرة جديدة لتوفير حياة كريمة للمرأة المعيلة.. صور
نجم مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي
سر غضب حارس الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف عن حديثه مع الشناوي في عزاء والده
كنوز الإسكندرية تخرج من باطن البحر.. انتشال 4 قطع أثرية للمرة الأولى منذ 25 عاما
الرئيس السيسي يصل لمطار نيوم بالسعودية
نتنياهو: سنسيطر على غزة حتى لو وافقت حماس على الصفقة
ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية.. الشعبة توضح حقيقتها
الرئيس السيسي يصل إلى مطار نيوم في السعودية.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه
الشعب الجمهوري: زيارة الرئيس للسعودية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية
موعد أول أيام رمضان 2026 فلكيا
محافظات

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.43% للعامة و85.15% للمهنية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
إيهاب عمر

اعتمد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة (نظامي ومنازل) 71.43%، بينما سجلت الإعدادية المهنية نسبة نجاح 85.15%.

 التوسع في إنشاء المدارس بمختلف أنواعها لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب الناجحين، مشيدًا بجهودهم في تجاوز امتحانات الدور الثاني، داعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق في المراحل التعليمية المقبلة كما وجه رسالة لأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم والاهتمام بهم لضمان استمرار نجاحهم وتفوقهم الدراسي، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي قطاع التعليم اهتمامًا خاصًا من خلال التوسع في إنشاء المدارس بمختلف أنواعها لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير العملية التعليمية يمثل ركيزة أساسية لإعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني من الشهادة الإعدادية العامة (نظامي ومنازل) بلغ 16,408 طلاب، نجح منهم 9,236 طالبًا بنسبة 71.43%. أما في الشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم 2,618 طالبًا، ونجح منهم 1,629 طالبًا بنسبة نجاح 85.15%. كما بلغت نسبة النجاح 100% لطلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بعد نجاح جميع المتقدمين وعددهم 8 طلاب، وكذلك لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين حيث اجتاز 4 طلاب الامتحانات بنجاح كامل.

أسيوط نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية أخبار أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية

