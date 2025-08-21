قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يدعم أول تجربة لتدريب الفتيات على السباكة ويسلم 27 طالبة من المدارس الثانوية الصناعية أدوات العمل

محافظ أسيوط يسلم 27 طالبة عدة سباكة
محافظ أسيوط يسلم 27 طالبة عدة سباكة
إيهاب عمر

سلم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، 27 "شنطة عدة" سباكة خفيفة لطالبات وخريجات مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بعد اجتيازهن تدريباً عملياً على أساسيات السباكة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتمكين الفتيات من دخول هذا المجال المهني غير التقليدي كما سلم 157 شنطة مماثلة لمدارس إدارات أسيوط وأبنوب وساحل سليم التعليمية بهدف دعم أعمال الصيانة الخفيفة داخل المدارس.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بديوان عام المحافظة، بدعم من منظمة اليونيسف العالمية، وتنفيذ وتدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وضمن أنشطة مشروع أسيوط مقاومة للتغييرات المناخية وبحضور المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وريمون شكري مسئول برنامج المياه بمنظمة الأمم المتحدة اليونيسف، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم بالشركة، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالديوان العام، وعزة عبد العال مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري مدارس الإدارات التعليمية، وطالبات مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات.

 تمكين الفتيات من اكتساب مهارات عملية

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المبادرة تعكس توجهًا جديدًا نحو تمكين الفتيات من اكتساب مهارات عملية تفتح أمامهن فرص عمل ومصادر دخل، فضلاً عن تعزيز ثقافة الحفاظ على المياه من خلال الإصلاحات المنزلية البسيطة لافتا إلى أن الحقائب التي تسلمتها الطالبات تضمنت أدوات أساسية مثل المفكات، المفاتيح، الزراديات، المتر، الشاكوش، وبكرة التفلون، وهي معدات تتيح لهن تنفيذ أعمال صيانة بسيطة بشكل مستقل.

كما أوضح اللواء هشام أبوالنصر أن تزويد المدارس بتلك "الشنط" يهدف إلى تمكين الإدارات التعليمية من القيام بأعمال الصيانة الدورية، ومعالجة أي تسريبات للحفاظ على الموارد المائية.

وفي ختام اللقاء، التقط المحافظ صوراً تذكارية مع الطالبات الخريجات والمعلمين ومسؤولي التعليم وممثلي اليونيسف، مثمناً الجهود المبذولة في تدريب الفتيات على الحرف الصناعية غير التقليدية، وعلى رأسها السباكة كخطوة رائدة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات.

أسيوط سباكة مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات أساسيات السباكة أخبار أسيوط تعليم أسيوط

اوتاكا
نسرين طافش
سلمى أبو ضيف
هنا الزاهد
