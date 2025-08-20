قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 لاسترداد أراضي الدولة

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء في مواجهة التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 إزالة 21 حالة تعدي

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذت في نطاق 6 مراكز (الغنايم، القوصية، منفلوط، الفتح، البداري، صدفا) بالإضافة إلى حي غرب، أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدي بمساحات بلغت نحو 2000 متر مربع و7 قراريط و9 أسهم، بالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة والوحدات المحلية، وبمشاركة الأجهزة الأمنية واستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن مركز الغنايم ومركز البداري نفذا حالتي إزالة فورية على أراضٍ زراعية خلال حملتين برئاسة أحمد ثابت رئيس مركز الغنايم، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز البداري كل في نطاقه، فيما أزالت الوحدة المحلية بالقوصية برئاسة أسامة سحيم حالتين تعدي مماثلتين، ونفذ مركز منفلوط برئاسة وليد جمال 3 حالات تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي. كما أزال مركز الفتح برئاسة عيون إبراهيم 3 حالات تعدي أخرى، بينما نفذ مركز صدفا برئاسة هاني محمد 10 حالات إزالة على أملاك حماية النيل والمتغيرات المكانية، إلى جانب تنفيذ حي غرب برئاسة ممدوح جبر لحالة إزالة فورية لمتغيرات مكانية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 27 مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر المقبل، تعقبها المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المقررة.

كما أكد محافظ أسيوط حرصه على استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام (2135858/088 – 2135727/088)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن (16528) أو من خلال البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

فيديو

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

