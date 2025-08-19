آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط

واصل الآلاف من الأقباط التوافد على دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة للمشاركة في احتفالات الدير في يومها الـ 13والتي بدأت يوم 7 أغسطس وتنتهي في 21 من نفس الشهر احتفالات بصوم العذراء في ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمغارة جبل درنكة بأسيوط.

حرص الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة في دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم ، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد احتماء العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

وكان الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، اصدر عدة تنبيهات بخصوص احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، والتي تتضمن عدم اصطحاب الطبلة قائلا :" أي شخص سوف يدخل الدير بالطبلة هناخدها منه وذلك لروحانية الاحتفالات".

وتابع قائلا : ممنوع اصطحاب أي مواقد مثل وابور الجاز لأن هناك بعض الناس في أخر أيام الاحتفالات بتدخل الدير وتقعد في حوش الدير والحاجات وهذا خطر جدًا نظرًا للزحام الشديد داخل الدير وارتفاع درجات الحرارة في أخر أيام احتفالات صيام العذراء؛ مشيرًا إلى الحرص على نظافة الدير وعدم إلقاء أي مخلفات بالطرقات مشددًا إلى وضع عدد من صناديق القمامة في مختلف أماكن الدير فضلا عن هذا العام تم زيادة عدد عمال النظافة لخمس أضعاف عن العام الماضي.

ارتداء الزي المحتشم للسيدات والرجال

وشدد الأنبا يؤانس على ارتداء الزي المحتشم للسيدات والبنات والشباب والرجال مؤكدًا ممنوع دخول الدير من يرتدي الشورت وأي شخص يرتدي الشورت سيتم إخراجه خارج الدير.

و أضاف : أنه سيتم السماح لأصحاب السيارات بالدخول لمدة ساعتين لحين إنزال كافة المتعلقات من السيارة مع ترك رخصة السيارة وفي حالة تأخر صاحب السيارة أكثر من ساعتين سيتم سحب رخصته وعدم إعطائها له لبعد انتهاء احتفالات الدير.

توفير سيارات لنقل الزائرين مجانية داخل الدير

وأكد الأنبا يؤانس أن موضوع السيارات داخل الدير أصعب حاجة خلال موسم الاحتفالات مؤكدًا أن الدير وفر سيارات وأتوبيسات لنقل كافة الزائرين من وإلى الدير مجانًا؛ مؤكدًا أنه لن يمشي أي زائر خطوة واحدة بسبب توافر سيارات مجانية تحمل الزائرين حتى الأسانسير .

وأشار إلى أنه تم عمل جراج لوضع سيارات الزائرين بعيدًا عن طرقات الدير حتى لا تسبب زحام داخل الدير لأن كل عام عدد الزائرين في زيادة ، مؤكدًا أن العربيات المجانية تعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 مساءًا طوال أيام الاحتفالات.

وأكد الأنبا يوأنس إلى عمل نظام جديد هذا العام في الاحتفالات بشان دورة أيقونات العذراء داخل دير درنكة نتيجة للزحام الشديد مشيرًا إلى ترتيب المشاركين في الدورة الأطفال في الأول يليهم الأكبر سننا و يرتدي الجميع زي موحد؛ مشددًا عدم السماح للأشخاص بأن يقوموا بالمشي بجواره داخل الدورة قائلا:" كلهم أغلي الناس عندي وكلهم هيمشو قدام أيقونة العذراء"

وأضاف قائلا: تم تخطيط شارع الدير من الداخل باللون الأبيض علشان الدورة تمشي بالتزام هذا الخطين وأي شخص يخرج خارج الخطين سوف يمنع من المشاركة في الدورة ؛ مشيرًا إلى عمل حواجز خشبية بطول 50 مترًا لكي يمشى المشاركين في الدورة بداخلها.

مقصدا للآلاف الأقباط للتبارك بأخر محطات العائلة المقدسة

وأضاف أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة، إن الدير يعد مقصدا للآلاف من الأقباط وذلك لكونه آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، إذ قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربي، حيث المغارة المعروفة التي حلت بها العائلة المقدسة".

وأوضح أسقف أسيوط، أن هذا المكان الذي تبارك بزيارة العائلة المقدسة بعد أن أقامت بالدير المحرق بمركز القوصية حوالي 6 أشهر وبعض أيام ومنها إلى جبل درنكة لكي يستقلوا مركب للعودة إلى القاهرة ثم المغادرة إلى فلسطين؛ مشيرًا إلى أن الفترة التي إقامتها العائلة المقدسة بجبل درنكة كانت فترة فيضان لنهر النيل قبل بناء السد العالي حيث كانت كل الأرض تغرمها المياه والناس كانت تصعد إلى الجبل تعيش في المغائر مضيفًا: العائلة المقدسة مكثوا بداخل مغارة جبل درنكة وباركوها بضعة أيام".

وأشار الأنبا يؤانس، إلى أن السيدة مريم العذراء وابنها المسيح كانوا يعيشوا في تلك المغارة داخل حضن جبل درنكة كما أن القديس يوسف النجار كان يعيش في المغارة المجاورة لهم؛ مشيرًا إلى أن قدموا العائلة المقدسة لهذا المكان أعطته بركة خاصة وكل من يزور هذا المكان يشعرون بتلك البركة".

وأضاف الأنبا يؤانس أن دير السيدة العذراء يقيم أكبر احتفال ليس في مصر فقط ولا على مستوى الكنيسة القبطية ولكن في العالم؛ مؤكدًا أن خلال احتفالات شهر أغسطس يزور الدير ملايين الزائرين والوفود الأجنبية والأفريقية والعربية وطول العام يصل العدد لما يقارب الـ 5 ملايين زائر؛ كما أن الليلة الختامية لمولد العذراء يصل عدد الحضور لأكثر من 600 ألف مواطن ، و يضم الدير 10 كنائس وهى (العذراء المغارة - العذراء المنارة - العذراء المعمودية - العذراء القربان - العذراء القلالي - العذراء الميدان - كاتدرائية أم النور - الملكة "تحت الإنشاء" - الصليب - القديس يوحنا الأسيوطي). كما يوجد 10 مباني ضيافة داخل الدير و10 قاعات للمؤتمرات".