محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بحصد 5 ميداليات في البطولة العربية للجودو

أعرب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن اعتزازه بالإنجاز الرياضي المتميز الذي حققه أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بأسيوط، بعد تألقهم في البطولة العربية للجودو للأندية.

كانت البطولة قد أقيمت في الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 8 حتى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة 49 نادياً يمثلون 11 دولة عربية، من بينها السعودية والإمارات والكويت والأردن وقطر والجزائر وليبيا والعراق وسوريا واليمن، إلى جانب مصر الدولة المنظمة.

حصد 5 ميداليات

وتمكن لاعبو أسيوط من حصد خمس ميداليات متنوعة بواقع ثلاث فضيات واثنتين برونزيتين، حيث أحرزت اللاعبة شذى محمد أحمد الميدالية الفضية في وزن 28 كجم، واللاعبة جودي محمد الطيب الفضية في وزن 44 كجم، واللاعبة نهال علي صبري الفضية في وزن 57 كجم، فيما نالت اللاعبة مي أسامة البرونزية في وزن 36 كجم، واللاعب بدر عماد بدر البرونزية في وزن 66 كجم.

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة، مؤكداً أن النتائج تعكس جودة الإعداد الفني والإداري، وحسن التخطيط والتدريب، وروح الإصرار والعزيمة التي يتميز بها شباب المحافظة.

كما وجه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري، ولوكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد سويفي ، على هذا النجاح الذي يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار دعم المحافظة للمواهب الرياضية، وتشجيعها على المشاركة في البطولات المحلية والقارية والدولية، مشيداً بدعم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وحرصها على توفير بيئة تدريبية مثالية لرعاية المواهب، تماشياً مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز ممارسة الرياضة كأحد ركائز رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.