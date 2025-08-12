قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط
الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي
هتـ.ـكوا عرض مواطنة عربية.. إحالة صاحب ومديرة مصحة إدمان بالقاهرة للجنايات
إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات "سكن لكل المصريين7" لمتوسطي الدخل
رئيس الوزراء ينعى علي المصيلحي وزير التموين السابق: كان نموذجاً للمسؤول الجاد
صيام يوم المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
"الوزراء": من التشخيص للعلاج.. الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الطب
وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظ شمال سيناء يرد على حملات التشويه الممنهجة: إدخال المساعدات لغزة يتم الآن بتنسيق مصري مباشر
انفجار في أكبر مصنع فحم بأمريكا وسقوط قتـ.لى ومصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بحصد 5 ميداليات في البطولة العربية للجودو

محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بحصد 5 ميداليات في البطولة العربية للجودو
محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بحصد 5 ميداليات في البطولة العربية للجودو
إيهاب عمر

أعرب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن اعتزازه بالإنجاز الرياضي المتميز الذي حققه أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بأسيوط، بعد تألقهم في البطولة العربية للجودو للأندية.

كانت البطولة قد أقيمت في الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 8 حتى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة 49 نادياً يمثلون 11 دولة عربية، من بينها السعودية والإمارات والكويت والأردن وقطر والجزائر وليبيا والعراق وسوريا واليمن، إلى جانب مصر الدولة المنظمة.

حصد 5 ميداليات 

وتمكن لاعبو أسيوط من حصد خمس ميداليات متنوعة بواقع ثلاث فضيات واثنتين برونزيتين، حيث أحرزت اللاعبة شذى محمد أحمد الميدالية الفضية في وزن 28 كجم، واللاعبة جودي محمد الطيب الفضية في وزن 44 كجم، واللاعبة نهال علي صبري الفضية في وزن 57 كجم، فيما نالت اللاعبة مي أسامة البرونزية في وزن 36 كجم، واللاعب بدر عماد بدر البرونزية في وزن 66 كجم.

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة، مؤكداً أن النتائج تعكس جودة الإعداد الفني والإداري، وحسن التخطيط والتدريب، وروح الإصرار والعزيمة التي يتميز بها شباب المحافظة.

كما وجه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري، ولوكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد سويفي ، على هذا النجاح الذي يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار دعم المحافظة للمواهب الرياضية، وتشجيعها على المشاركة في البطولات المحلية والقارية والدولية، مشيداً بدعم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وحرصها على توفير بيئة تدريبية مثالية لرعاية المواهب، تماشياً مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز ممارسة الرياضة كأحد ركائز رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أسيوط المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي البطولة العربية البطولة العربية للجودو للأندية الصالة المغطاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ترشيحاتنا

ارشيفيه

الضرائب: التسهيلات فرصة حقيقية لحل المنازعات دون أعباء إضافية

جانب من الاجتماع

رئيس جهاز التمثيل التجاري: نعمل على زيادة الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

بالصور

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد