محافظ أسيوط يبحث مع أصحاب المخابز المغلقة آليات إعادة التشغيل وتذليل العقبات

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب المخابز المغلقة، لبحث التحديات التي تواجههم ومناقشة الحلول العملية لإعادة تشغيل هذه المخابز في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تعزيز منظومة إنتاج الخبز بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار حرصه الدائم على دعم القطاعات الخدمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى جانب رؤساء المراكز ومدير الشئون القانونية بالمحافظة، في مشهد يعكس تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية لإيجاد حلول جذرية ومستدامة.

بحث إعادة فتح المخابز المغلقة

وخلال الاجتماع، استمع محافظ أسيوط إلى أصحاب المخابز، مستعرضًا أبرز الصعوبات التي تعرقل عودة العمل، من مشكلات تراخيص وتشغيل، إلى تحديات فنية وإجرائية، ووجه وكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإعادة فتح هذه المخابز، مع العمل على إزالة جميع العقبات أمام أصحابها وتبسيط إجراءات الترخيص، انطلاقًا من دورها الحيوي في توفير الخبز المدعم ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

إنشاء رابطة لأصحاب المخابز

وطرح المحافظ مقترحًا بإنشاء رابطة لأصحاب المخابز بالتنسيق مع الغرفة التجارية المصرية وشعبة المخابز، لتكون كيانًا منظمًا يدعم أصحاب المهنة ويشارك بفاعلية في تلبية احتياجات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المحافظة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تهيئة بيئة عمل مناسبة وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المخابز تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وضمان استقرار أسعار وجودة الخبز بالمحافظة.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على استمرار هذه اللقاءات الدورية لضمان تقديم الدعم الفني والإداري لأصحاب المخابز، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حق المواطن في الحصول على خدمة متميزة.