إيه اللي حصل في طريق أسيوط الصحراوي؟ تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي

شهدت محافظة أسيوط فجر اليوم، الثلاثاء، حادثًا مروريًا جراء انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الجماعي، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي بمدخل مدينة الرحاب التابعة لمدينة أسيوط الجديدة.

وفور تلقي الخط الساخن 123 الاستغاثة الإسعافية التي أوضحت موقع الحادث، دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة أسيوط بـ16 مركبة إسعافية صوب موقع الحادث، كما تم تفعيل خطة الإسناد والدعم، حيث شارك فرعا هيئة الإسعاف المصرية بمحافظتي المنيا وسوهاج بـ4 مركبات إسعافية بالحادث، وذلك بمشاركة أكثر من 45 من أفراد الأطقم الإسعافية وفرق الدعم اللوجستية.

إسعاف وإخلاء 30 مصابًا من موقع الحادث

وقد تمكنت الفرق الإسعافية من إسعاف وإخلاء 30 مصابًا من موقع الحادث صوب مستشفى أسيوط الجديدة، كما تم تنسيق تحويل بعض المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

في السياق ذاته، وجّه الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بالعمل على متابعة تداعيات الحادث وتوفير جميع سبل الرعاية للمصابين، في حال احتياجهم للتحويل صوب مستشفيات أخرى إذا استدعت الحالة الصحية للمصاب ذلك.