وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور

شهد كورنيش الشاطبي بمدينة الإسكندرية، صباح اليوم، حادث مروع أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووفاة شخصين إثر انقلاب سيارة أجرة بعد اصطدامها بعدد من المشاه بمنطقة الشاطبي وسط الاسكندرية.

وقال شهود العيان، إن السائق فقد السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ، ما أدى لانحرافها عن مسارها وانقلابها عقب صدمها للمارة وسط صرخات واستغاثات الأهالي الذين سارعوا لمحاولة إنقاذ الضحايا.



انتقلت 6 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الميري لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.



هرعت قوات الأمن إلى الموقع، وفرضت كردون أمني لمنع اقتراب المارة، فيما قامت فرق المرور برفع آثار التصادم وإعادة حركة السير التي تعطلت بشكل جزئي.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، إذ استمعت لأقوال السائق وعدد من الشهود، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.