مصادر: إدارة ترامب لا تعتبر الإسقاط الجوي للمساعدات بغزة خيارا جادا
مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل عبر مشروعات تنموية ومائية
القضايا الإقليمية على الطاولة.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية منفتحة على حلول مبتكرة بشأن تقديم المساعدات لغزة
القبة الحرارية تضرب مصر وغليان خلال 72 ساعة | ما القصة؟
تبادل خبرات وتصدير أدوية وتطوير مستشفى هيليوبوليس.. تعاون صحي مرتقب بين مصر والسويد ولاتفيا
الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس
إيه اللي حصل في طريق أسيوط الصحراوي؟ تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي
قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
قبل إعلان النتيجة .. ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
مصرع شخص وإصابة 17 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 17 اخرين نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى الى المشرحة العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

 كانت الأجهزة المختصة قد تلقت اخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 أخرون جراء  الحادث.  

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

بينما تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وذلك نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسوان/ القاهرة الصحراوى الغربى أمام مدينة إدفو ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب تلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وذلك فى المسافة ما بين الكيلو 90 إلى الكيلو 130 بطريق إدفو – أسوان الصحراوى حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تم إجراء المعاينة الأولية للوقوف على أسباب وقوعه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات . 

وتعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة تعرضهم لحادث تصادم توك توك أثناء عبورهم الطريق بمدينة أسوان، حيث تم نقل المصابين على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك بعد تلقى الأجهزة المختصة بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت الطواقم الطبية بالمستشفى تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين.

