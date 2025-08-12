مصرع شخص وإصابة 17 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 17 اخرين نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى الى المشرحة العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الأجهزة المختصة قد تلقت اخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 أخرون جراء الحادث.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث

بينما تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وذلك نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسوان/ القاهرة الصحراوى الغربى أمام مدينة إدفو ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب تلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وذلك فى المسافة ما بين الكيلو 90 إلى الكيلو 130 بطريق إدفو – أسوان الصحراوى حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تم إجراء المعاينة الأولية للوقوف على أسباب وقوعه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات .

وتعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة تعرضهم لحادث تصادم توك توك أثناء عبورهم الطريق بمدينة أسوان، حيث تم نقل المصابين على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك بعد تلقى الأجهزة المختصة بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت الطواقم الطبية بالمستشفى تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين.