الخارجية الفلسطينية: تحريض الاحتلال على حق شعبنا في دولته يمثل انقلابا إسرائيليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الفلسطينية" أن تحريض الاحتلال على حق شعبنا في تجسيد دولته يمثل انقلابا إسرائيليا على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

في سياق آخر: أفاد عبدالمنعم إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بأن قافلة مساعدات إنسانية ضخمة في طريقها إلى قطاع غزة تشمل آلاف السلال الغذائية، إضافة إلى كميات كبيرة من القمح والمعدات الطبية.

وأوضح أن القافلة تحركت منذ الساعة الخامسة والنصف صباحًا، حيث رصدت شاحنات الوقود التي بدأت في التوجه إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لإفراغ حمولتها، لكن ورغم هذا التدفق، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة دخول هذه المساعدات إلى غزة، مما يؤخر عملية الإفراغ والتوزيع.