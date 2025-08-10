قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس على زيادة بدل الصحفيين
الشيخ خالد الجندي يرد على كل من ينكر السنة
مسيرة تعليمية مميزة.. وفاة والد العامري فاروق رائد التعليم الخاص بمصر
وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ وممتن للفترة التي قضيتها معه
اليونان تنتفض في وجه إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
غذاء ودواء ووقود.. مصر تواصل دعمها الإنساني لأهالي غزة

إسراء صبري

أفاد عبدالمنعم إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بأن قافلة مساعدات إنسانية ضخمة في طريقها إلى قطاع غزة تشمل آلاف السلال الغذائية، إضافة إلى كميات كبيرة من القمح والمعدات الطبية

 أوضح أن القافلة تحركت منذ الساعة الخامسة والنصف صباحًا، حيث رصدت شاحنات الوقود التي بدأت في التوجه إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لإفراغ حمولتها، لكن ورغم هذا التدفق، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة دخول هذه المساعدات إلى غزة، مما يؤخر عملية الإفراغ والتوزيع.

وأضاف إبراهيم خلال رسالة على الهواء، أن أبرز المعوقات التي تواجه القافلة هي رفض سلطات الاحتلال السماح بمرور بعض المعدات الطبية الهامة، فقد تم إعادة الشاحنات التي كانت تحمل أسرَّة طبية وتجهيزات طبية أخرى إلى المنطقة الحدودية، بسبب التعنت الإسرائيلي في الموافقة على مرورها، ورغم تلك العراقيل، فإن الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والمستلزمات الطبية، لا تزال في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم حيث يتم التدقيق والمراجعة من الجانب الإسرائيلي قبل السماح بإفراغ الحمولة.

وفي السياق ذاته، أشار إبراهيم إلى أن المعبر الإسرائيلي "رفح البري" من الجانب الفلسطيني ما يزال مغلقًا بسبب التدمير الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال، مما جعل معبر كرم أبو سالم هو المنفذ الوحيد الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية، وقد تم إفراغ حمولة عشر شاحنات فقط حتى اللحظة، في حين أن العديد من الشاحنات الأخرى لا تزال عالقة في عمليات المراجعة والتدقيق.

مصر غزة الاحتلال قطاع غزة

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

